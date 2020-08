Braziliaanse Olympische ruiter Leandro Aparecido da Silva onder de loep wegens dierenmishandeling

Leandro Aperecido da Silva wordt door de Braziliaanse Hippische Federatie onder de loep genomen wegens dierenmishandeling. Op social media circuleert een video waarin de Braziliaanse Olympische ruiter een kleine pony hardhandig de les leert.

Op zondag 12 juli werd de video gepubliceerd waarin Leandro Aparecido da Silva te zien is op de kleine pony. De ruiter rukt het dier hard in de mond en op de achtergrond is gelach te horen. In een tweede video zit zijn 20-jarige zoon op de pony en springt een aantal hindernissen. De pony crasht op een hindernis, omdat het gewicht van zijn ruiter duidelijk teveel van het goede is.

Corrigeren

Da Silva liet op social media weten dat hij de pony ‘corrigeerde’, omdat hij zijn 2-jarige dochter gebeten had. “We hebben een pony die de beste zorg krijgt, maar hij viel mijn 2-jarige dochter aan en beet haar in haar rug. Ik was verontwaardigd, omdat hij echt gemeen was. Op dat moment wilde ik hem laten zien dat hij niet meer zo’n houding mag hebben. Ik had geen zweep, laarzen of sporen, alleen met een hoofdstel.”

Bewuste keuze

De ruiter verklaarde dat de pony als hengst arriveerde en gecastreerd werd na het bijten van zijn oudste dochter. Volgens hem is de pony nu een rustig lid van de familie. Hij liet aan Horse weten goed na te hebben gedacht over de correctie. “Ik kon het niet corrigeren door hem een suikerklontje te geven. Een correctie is een correctie. Ik heb niet geslagen en ben ook niet agressief geworden. De correctie was in het technische.”

Onderzoek

Beide video’s veroorzaakten veel rumoer op internet en er werden klachten ingediend bij de Braziliaanse Hippische Federatie. De Braziliaanse Hippische Federatie heeft officieel verklaard onderzoek naar het voorval te gaan doen.

Bron: Eurodressage