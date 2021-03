BREAKING Streep door FEI-evenementen in Europa, ook Dutch Masters

De FEI heeft vanavond besloten om evenementen in tien landen op het Europese vasteland, waaronder ook Nederland, per direct stop te zetten tot en met 28 maart vanwege de rhino-uitbraak in Valencia. En daarmee is ook de Dutch Masters – gepland van 12 tot 14 maart – van de baan.

Het gaat om FEI-evenementen in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Polen en Slowakije. De FEI is na risico-analyse gekomen tot dit besluit omdat het gaat om een zeer aggressieve virusstam van de neurologische variant van rhinopneumonie. Het verbod op wedstrijden geldt per direct en tot en met 28 maart.

Geen makkelijke beslissing

FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez vertelt dat het geen makkelijke beslissing was. Zeker omdat de wedstrijdsport al zo aangeslagen is door het coronavirus. “Maar deze uitbraak is de meest serieuze die we in vele tientallen jaren hebben gehad in Europa deze beslissing is gebaseerd op duidelijke epidemiologische risicofactoren. Deze variant is zeer agressief en heeft al verschillende paarden het leven gekost en bij veel ernstige symptomen veroorzaakt. We moeten onze paarden beschermen.”

FEI adviseert: ook nationale wedstrijden in deze tien landen annuleren

De FEI weet dat er een boel paarden uit Valencia zijn vertrokken zonder gezondheidscertificaten en het besmettingsrisico door deze paarden is groot. “De wedstrijden annuleren zorgt ervoor dat er minder paarden verplaatst worden en dat verkleint de kans dat het virus zich verder verspreidt. We adviseren alle betroffen nationale federaties met klem ook alle nationale evenementen te annuleren.”

Tours mogen doorgaan

Om te voorkomen dat grote aantallen paarden gelijktijdig vertrekken dwars door Europa is er een uitzondering voor de Spaanse, Portugese en Italiaanse springtours. De Sunshine Tour in Jerez de la Frontera, de Vilamoura Atlantic Tour en Italiaanse tours in San Giovanni in Marignano en Gorla Minore kunnen doorgaan in een soort bubbel met de conditie dat er absoluut geen nieuwe paarden mogen worden toegelaten.

Voorwaarden

Daarbij zijn er vertegenwoordigers van de veterinaire afdeling van de FEI aanwezig op deze concoursen en mag er geen enkel paard vertrekken zonder een gezondheidscertificaat. Paarden die zonder documentatie vertrekken worden geblokkeerd in de FEI-database en de FEI benadrukt dat het ook verboden is om met paarden te reizen in Europa zonder gezondheidscertificaat.

Bron: Horses.nl