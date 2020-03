Britse dressuurwedstrijden gaan voorlopig nog door

Ondanks de oproep van de FEI om paardensportevenementen tot eind april af te gelasten, heeft British Dressage (BD) aangekondigd dat de geplande dressuurwedstrijden in Myerscough op 28 maart, de winterkampioenschappen in Hartpury van 8-12 april en de Judges Convention in Addington op 14 april gewoon doorgaan. Dat meldde Eurodressage eerder vandaag.

“Alle sportactiviteiten in Engeland, Wales en Noord-Ierland zullen voorlopig gewoon doorgaan”, zo laat BD weten. “Dit besluit is genomen op basis van het feit dat de Britse regering de status van de corona-pandemie heeft verplaatst van de ‘insluiting’ naar de ‘vertraging’ fase.”

In Groot-Brittannië geldt er nog geen verbod op bijeenkomsten of sportactiviteiten en er is volgens de premier Boris Johnson momenteel weinig epidemiologische of medische reden om evenementen te verbieden. “We volgen de situatie nauwlettend – en als het advies van de regering verandert, zullen we dienovereenkomstig actie ondernemen”, besluit BD.

Bron: Eurodressage