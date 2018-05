Britse teamdierenarts raadt bandages af

Thomson wijst er op dat de leuke bij het dekje matchende bandages voor oververhitting kunnen zorgen en daarmee peesblessures in de hand werken. “Ik zeg niet ruiters nooit met bescherming aan de benen moeten trainen omdat het in sommige disciplines wel handig is. Toch zou ik in deze matchy-matchy tijden ruiters willen vragen om bij zichzelf na te gaan of ze denken dat hun paard iets heeft aan de matchende kleuren of toch meer aan iets luchtdoorlatends”, aldus de dierenarts, die ook verwijst naar deze wetenschappelijke publicatie.



Bron: Horse&Hound