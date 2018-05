Britse verslaggeefster vangt losgebroken renpaard

Moore, dochter van trainer Gary Moore, liet aan BBC weten dat ze zich zorgen begon te maken over het welzijn van het paard. “Hij galoppeerde al een paar rondes over de renbaan, wat een heel eind is in Chepstow. “Hij rende alleen nog maar op zijn adrenaline en had daarvoor al het nodige gedaan, dus ik dacht: ik ga er gewoon voor.”

Niet het beste plan

Het paard galoppeerde in volle vaart op Moore af, maar ze wist er in te slagen zijn teugels te grijpen. Hoewel het paard haar eerst op de grond gooide, kwam hij uiteindelijk tot stilstand. “Het was het snelst gaande paard dat ik ooit heb proberen te vangen en ik werd ook omver getrokken.”

Nieuwe testmethode

Achteraf vindt Moore het toch een beetje stom. “Ik ben best sterk en sta stevig in mijn schoenen, maar om heel eerlijk te zijn was het niet het beste plan.” Haar baas kon er wel om lachen. “Hij vond het heel bijzonder en het leek hem wel een goede manier om nieuwe presentatoren te testen.”

Bron: BBC