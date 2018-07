Britt Dekker vervangt Naomi van As bij Zappsport

Samen met Esra de Ruiter heeft Dekker het zeer populaire YouTube-kanaal PaardenpraatTV, dat bijna 130.000 abonnees telt en meer dan 1,5 miljoen views per maand heeft. Dekker was langere tijd niet op televisie te zien, al kreeg ze wel verschillende aanbiedingen om programma’s te presenteren. Ze koos uiteindelijk voor Zappsport.

Paardenmeisje

“Ik ben zelf echt megadol op sport, en alles daaromheen. Daarom vind ik deze uitdaging extra leuk. Ik ga als paardenmeisje een hockeymeisje vervangen, maar ik ga natuurlijk voor hetzelfde doel: de meiden naar de overwinning leiden”, vertelt Dekker aan AD.nl. In Zappsport zal Britt in het item The Battle de rol als teamcaptain van het meisjesteam voor haar rekening nemen.

Regiokampioen

Dekker beleeft een mooie week: naast haar nieuwe job werd de amazone afgelopen weekend regiokampioen van Noord-Holland en mag ze naar de Hippiade.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl