Individueel Brons voor Rixt van der Horst

Rixt van der Horst prolongeerde vandaag in Tokio haar bronzen medaille van Rio de Janeiro. Dit keer met de merrie Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) waarmee ze in juni de nationale titel veroverde. Rixt reed in Grade III een prachtige dressuurproef die met ruim 75 procent werd gewaardeerd. De medaille van Van der Horst is het derde edelmetaal in twee dagen voor de ruiters van TeamNL bij de Paralympische Spelen na de gouden medaille van Sanne Voets en de bronzen medaille van Frank Hosmar.

“Ik was tevreden met mijn proef”, aldus Van der Horst. “We hadden wel iets last van spanning omdat het onze de eerste proef was hier in Tokio. Er waren misschien wat dingetjes die beter hadden gekund. Het wijken voor het been gaat normaal wat beter. Ik vond de overgangen in de proef heel mooi, het stapgedeelte was heel goed. Over-all had ik een heel goed gevoel. Ik had wel gehoopt een wat hogere score neer te kunnen zetten.”

Na haar prestatie moest Van der Horst lang wachten op de definitieve uitslag. Er kwamen nog vijftien deelnemers na haar. “Ik vond het heel fijn om als derde te starten. Dat wordt geloot. Daar had ik wel vrede mee. Dit was prima.”

Omstandigheden geen probleem

Voor Van der Horst en haar merrie zijn de omstandigheden met de warmte en de hoge vochtigheid geen probleem. “Findsley kan heel goed tegen de warmte. Ze moest in het begin nog even wennen op stal en nu voelt ze zich heel fijn hier. Voor mijn spieren is het beter als het warm is. Zolang ik goed blijf eten en drinken dan gaat het prima.”

Gegroeid

Vijf jaar geleden kwam routinier Van der Horst met twee bronzen en de zilveren medaille terug van de Spelen in Rio de Janeiro. Toen reed ze de merrie Caraat. Haar huidige paard Findsley N.O.P. is een merrie van tien jaar oud. “Voor Findsley en mij kwam het jaar uitstel van de Spelen wel goed uit. We zijn in het afgelopen jaar gegroeid als combinatie. We hebben heel hard gewerkt aan de basis en daarna echt gefocust op het rijden van proeven.”

Maud de Reu had ongetwijfeld meer verwacht van haar debuut op Paralympische Spelen. Ze eindige op plaats 10. Haar paard Webron (v. Sir SInclair) was wat enthousiast aan het begin van de proef en galoppeerde aan waar middendraf over de diagonaal gevraagd werd. Dat zijn kostbare punten die het lid van het KNHS-Talententeam daarmee liet liggen. De tiende plaats houdt in dat Maud zich niet plaatste voor de Kur op Muziek aanstaande maandag. Ze kwam slechts 0,1 procent tekort.

“Jammer van die fout”, aldus De Reu. “Ik zit toch zit bij de beste tien. Verder ben ik heel tevreden. Ik ben heel trots op Webron. We hebben gereden voor wat we waard waren. Webron was net iets te heet in de proef.”

Zaterdagmiddag komen Rixt van der Horst en Maud de Reu in de teamtest aan start voor deel 1 van de landenwedstrijd. Zondag rijden Sanne Voets en Frank Hosmar hun proeven voor de landenwedstrijd.



Uitslag Grade III, individuele proef

Goud – Tobias Thorning Jorgenson (Den), Jolene Hill (v.Blue Hors Schufro Hit), 78.971%

Zilver – Natasha Baker (GBR), Keystone Dawnn Chorus (v.Dimaggio), 76.324%

Brons – Rixt van der Horst, Findsley N.O.P. (v.Belissimo M), 75.765%

10. Maud de Reu, Webron N.O.P. (v.Sir Sinclair), 69.971%

Programma para-dressuur Tokio

Zaterdag 28 augustus, landenproef deel 1, 10:00 – 14:50 uur

Zondag 29 augustus, landenproef deel 2, 11:00 – 13:35 uur

Maandag 30 augustus, Kür op muziek, 8:30 – 15:35 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Bron: KNHS