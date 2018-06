Burgemeester Aboutaleb eert CHIO-vrijwilliger Frederik van Beek

Frederik van Beek kreeg zondag in het Kralingse Bos een Erasmuspenning uitgereikt van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Van Beek, in de wandelgangen beter bekend als Hib van Beek, kreeg deze ere-penning vanwege zijn 55 jaar vrijwilligerswerk voor het CHIO Rotterdam en de paardensport in het algemeen.