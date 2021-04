Butler en Poels’ Athene winnen GP Kronenberg

In de Peelbergen werden de rubrieken van het eerste CSI van 2021 met regelmaat gewonnen door Nederlandse combinaties, maar in de twee ster Grote Prijs wisten de thuisruiters geen potten te breken. De zege had gisteravond desalniettemin een Hollands tintje met Aniek Poels’ toppaard Athene en diens ruiter Alexander Butler op de eerste plaats.

Het eerste CSI van 2021 in Kronenberg liet vooral zien dat de goede vorm bij veel combinaties onverminderd is. En dat men zich zonder morren schikt naar alle maatregelen die nodig zijn om een internationaal concours te organiseren. De COVID-19 en EHV-1 protocollen werden door alle aanwezigen op de koop toegenomen.

Veiligheid op nummer een

“We zijn allang blij dat we ook weer in eigen land wedstrijden kunnen rijden”, vertelt Maikel van der Vleuten, die met vier paarden deelnam in de Peelbergen. “We stellen het allemaal op prijs dat de veiligheid van mens en paard door de organisatie als hoogste prioriteit beschouwd wordt.” Door een blessure zijn Van der Vleutens’ beste paarden uit de running of nog niet helemaal terug op topniveau en zodoende moest de Brabantse Oranje-ruiter verstek laten gaan bij The Dutch Masters in Den Bosch. Met Kamara van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) werd Van der Vleuten derde in het 1.40m op donderdag. In de 1.45m Grote Prijs eindigde het duo als achttiende met vier strafpunten.

Beste Nederlander

De beste Nederlandse combinatie in de Grote Prijs was thuisruiter Mathijs van Asten. Met de altijd voorzichtige Yagudin (v. Berlin) kreeg de Limburger met slechts 0,04 seconden te veel op de teller een tijdfout in de basisomloop. Het paar eindigde als negende. Acht combinaties gingen de strijd aan in de barrage, waarin Ier Alexander Butler met Athene (v. Berlin) als lest best de zege opeiste met bijna een hele seconde minder op de klok als de nummer twee, Petronella Andersson met Claptonn Mouch (v. Conrad).

Profijt

Athene (v. Berlin), gefokt door G. van Wylick uit Venlo, behaalde met Limburgs amazone Aniek Poels vele successen. De merrie is sinds eind 2020 bij Butler onder het zadel. De ruiter, in dienst van Milestone Farm – het bedrijf van Anieks’ zus Willemijn , rijdt de zestienjarige merrie met plezier. “Wegens Aniek haar zwangerschap heb ik de teugels overgenomen. Het is voor mij natuurlijk geweldig dat ik een paard dat op het hoogste niveau gelopen heeft mag rijden. Ze is heel ervaren en goed opgeleid, waar ik nu profijt van heb.”

Alle risico nemen

Butler zat al op de goede weg met Athene. In februari werd het paar zesde in de GP van Vejer de la Frontera. “In de barrage kon ik alle risico nemen. We hadden een aantal mogelijke scenario’s, waarbij ik sowieso een galopsprong minder wilde rijden van hindernis een naar twee. Athene is heel groot met bijbehorende zevenmijlspassen, maar door haar formaat is ze niet de allersnelste. Maar met een beetje geluk en een riante eindsprint lukte het de snelste tijd te halen.”

Tweede GP-winst op rij

Grote Berlin-nakomelingen liggen de Ier blijkbaar goed. Butler won vorige week ook al een Grote Prijs. Met de eveneens in Limburg gefokte Chilli B (fokker J. Berben uit Meijel) won Butler in Bonheiden de twee ster GP. “Dat is wel opvallend ja. Ik reed voorheen eigenlijk bij voorkeur wat kleinere en hetere type paarden, maar deze ‘reuzen’ blijken me toch ook wel goed te passen”, besluit de winnaar tevreden.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht/Horses.nl