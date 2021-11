Canada sluit neusriempilot af met ‘Noseband November’

Om aandacht te vragen voor het paardenwelzijn heeft de Canadese paardensportfederatie afgelopen wedstrijdseizoen een landelijke pilot gehouden voor het meten van de strakheid van de neusriemen. Deze pilot wordt komende maand volgens het bericht op Eurodressage, afgesloten met Noseband November en 30 november worden de bevindingen besproken in een gratis webinar.

Uit de meer dan 500 metingen, die door vrijwillige pilotstewards zijn uitgevoerd blijkt dat er geen standaard manier is om de strakheid van de neusriem te beoordelen. De twee vingers, die tussen de neusriem en de neus van het paard moeten passen zijn per persoon verschillend en daarom pleit de commissie ervoor om de International Society for Equitation Science (ISES) Taper Gauge aan te bevelen om te zorgen voor consistente metingen en zo een bijdrage te leveren aan het paardenwelzijn.

De bevindingen worden op het webinar eind van de maand besproken en de Canadese federatie roept ruiters op om deze laatste maand met de hashtag #nosebandnovember foto’s te plaatsen waarbij ze laten zien hoe ze de strakheid van de neusriem bepalen om er zo voor te zorgen dat ruiters er nog meer bewust mee bezig zijn.

Bron: Eurodressage