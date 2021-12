Cassio Rivetti pakt de 5* Grote Prijs van Thermal

De Braziliaan was met zijn Alanine de Vains (v.Allegreto) iedereen te vlug af. Tweede werd de Ier Conor Swail met Count Me In (v.Count Grannus) gevolgd door de Amerikaanse Adrienne Sternlicht met Bennys Lagacy (v.Lupicor).

35 combinaties kwamen aan de start in de 5* GP van Thermal waarvan er negen foutloos wisten te blijven. Zij streden om de hoofdprijs van 50.000 euro over een barrageparcours van zes hindernissen en zeven sprongen.

Als eerste starter zette Rivetti de boel op scherp door foutloos te blijven in een tijd van 43,87 seconden. Geen van de concurrenten wist dat te verbeteren alhoewel Conor Swail wel erg dicht in de buurt kwam met zijn 43,95 seconden. Adrienne Sternlicht reed ook foutloos en met haar 44,86 seconden mocht ze zich als derde opstellen.

Uitslag