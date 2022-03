Charles Henri Ferme zegeviert in GP van Royan

De internationale GP van het CSI3* te Royan werd in een 9-koppige barrage in het voordeel afgesloten van Charles Henri Ferme met Bellini Dufaure De L (v.). De eigenaar van de Franse stoeterij Haras du Breuil wist de barrage foutloos af te werken in 43.41 seconden. Olivier Guillon merd met Vitot Du Chateau (v.) tweede vlak voor Cedric Hurel met Fantasio FLoreval Z (v.)

Het was opvallend hoe weinig buitenlandse deelnemers er voor dit concours hadden ingeschreven. Vooral Nederlanders zou je hier verwachten aangezien een groot deel van zegt dat het moeilijk is ervaring op te doen in 1.50 rubrieken. Dit was zo’n concours met die rubrieken en een mooi prijzengeld van 52.000 voor de GP. Aan het prijzengeld zal het dus niet gelegen hebben.

Uitslag

Bron: Horses