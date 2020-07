Charlotte Dujardin wint Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge

Een grote verrassing zal het wellicht niet zijn: de Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge is gewonnen door Charlotte Dujardin. De Britse amazone reed Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) naar 78,885%. Een opvallende tweede plaats was er voor Ashley van Megen-Brons en San Diego (Sandro Classic x Argentinus).

Omdat CDI Hickstead en CHIO Rotterdam dit jaar geen doorgang konden vinden, besloten de organisaties de handen ineen te slaan en kwamen met de Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge op de proppen. In totaal reden veertig combinaties de Grand Prix voor de camera. Stephen Clarke beoordeelde de proeven van Hickstead, Mariette Sanders- van Gansewinkel de in Rotterdam verreden proeven.

Kleine pauze

Dujardin vertelde vooraf al voor de camera’s van Horse & Country er naar uit te kijken weer de ring in te kunnen rijden. “Ik denk dat het voor sommige paarden goed was om een kleine pauze te hebben, maar nu kunnen we zien waar we in de training staan. Kijken of het ons vooruit heeft geholpen of niet”, vertelt ze lachend.

Oefenrondje

“Ik kom voor een oefenrondje. Het gaat er om dat ze weer de ring in gaat en de proef weer kan lopen. Er zit geen druk achter en ik gebruik het meer om te trainen. Het is fijn dat het evenement op een dergelijke accommodatie wordt gehouden en we de kans krijgen hier te oefenen”, aldus Dujardin.

Van Megen-Brons en Van der Meer

Dujardin was wellicht de onbedreigde winnaar, maar de Nederlandse deelnemers deden ook goede zaken. Van Megen-Brons volgde op de tweede plaats met 70,329%, vlak voor Patrick van der Meer en de imponerende Chinook (Vivaldi x Havidoff). Kelly Zuidervaart eindigde met Cadans M (Torino x Heineke) net buiten de top vijf met 68,678%.

Bron: Horses.nl/Horse & Country