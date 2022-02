Charlotte Jorst wint met Kastel’s Nintendo wereldbekerkwalificatie in Wellington

Op de muziek van de 'Pirates of the Caribbean' danste Charlotte Jorst met de negentienjarige Kastel's Nintendo (v. Negro) naar 79.075% en de zege in de wereldbekerkwalificatie in Wellington. Het was geen unanieme overwinning zoals in de verkorte Grand Prix. Jorsts voornaamste tegenstander was Juan Matute Guimón die op Quantico (v. Fighting Fit) 78.050% scoorde.