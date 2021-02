Cian O’Connor en Daniel Deusser ijzersterk op slotdag van WEF week vijf

Op de laatste dag van week vijf van het Winter Equestrian Festival in Wellington waren Cian O'Connor en Daniel Deusser de sterksten in de laatste 2* en 5* rubriek van het weekend. O'Connor schreef de 2* 1.45m Grand Prix op zijn naam en Deusser pronkte bovenaan de uitslagenlijst van de 5* 1.50m proef.

In de 2* 1.45m GP hielden zeven van de 44 combinaties alle balken in de lepels en Cian O’Connor gaf als allereerste starter direct het goede voorbeeld. In de barrage moest de Ierse topruiter dan ook als eerste starten en zette direct een tijd neer waar de rest zich op stuk kon bijten. Met Careca LS Elite (v.Carusso LS La Silla) stopte O’Connor de klok op 45.66 seconden en stond aan de leiding.

Top vijf

Zowel Stephen Moore (Team de Coquerie) als Alex Matz (Cashew CR) wisten onder de tijd van O’Connor te duiken. Echter gooiden beide ruiters een balk uit de lepels en vielen terug naar een vijfde en zesde plaats. Rachel Cornacchia kwam met Valkyrie de Talma (v.Diamant de Semilly) ook heel dicht in de buurt en moest met een verschil van 0.02 seconden genoegen nemen met plek twee. Jennifer Waxman en Mecho van ’t Kiezelhof (v.Echo van’t Spieveld) maakten het podium compleet op plek drie. Ali Wolff en de KWPN’er Footloose HX (v.Bustique) vielen net naast het podium en werden vierde.

Deusser naar de winst

De 1.50m rubriek viel ten prooi aan Daniel Deusser. De Duitse ruiter is in topvorm en mocht op zondag ook weer een overwinning aan zijn palmares toevoegen. Als tweede starter in de barrage ging Deusser met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) razendsnel door het parcours. Een tijd van 38.17 seconden was uiteindelijk genoeg om de hoofdprijs van 24.090 dollar in ontvangst te mogen nemen.

Lamaze in de achtervolging

Even leek het alsof Eric Lamaze er met de overwinning vandoor zou gaan. De Canadees opende met Chacco Kid (v.Chacco Blue) de jacht op de tijd van Deusser en dook er ook onder. Lamaze moest echter vier strafpunten noteren en werd uiteindelijk vijfde. Yuri Mansur werd met QH Alfons Santo Antonio (v.Aromats) tweede en Rodrigo Pessoa eindigde met Carlito’s Way (v.Casall) als derde.

Bron: Horses.nl