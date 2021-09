‘Clear round machine’ Huberth B van Doron Kuipers naar Martin Fuchs

Martin Fuchs heeft zijn stal versterkt met een verdere paardenkracht uit Nederland: Anne van der Eijk heeft Huberth B (Verdi x Mr. Blue) verkocht aan de topruiter uit Zwitserland. De negenjarige ruin wordt door ruiter Doron Kuipers omschreven als een 'clear round machine' en dat was 'ie ook onder Kuipers. 19 (van de 30) internationale rubrieken sprong de Verdi-zoon dit jaar zonder hindernisfouten.

Huberth B sprong onder Kuipers tot en met 1,45m.-niveau en liep dit jaar negen keer in de prijzen. Het meest recent in Exloo: daar werd hij zesde in de 2*-Grote Prijs en derde in een andere 1,45m.-rubriek.

Bron: Horses.nl