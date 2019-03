Clinic Coby van Baalen brengt 1600 euro op voor DVB

Op 22 februari verzorgde Coby van Baalen een dressuurclinic in Berkel-Enschot op Manege De Kraal. De avond werd georganiseerd om geld op te halen voor de DVB Foundation. Aan het einde van de avond reikte KWPN-directeur Piet Peters, namens de sponsoren Isah Businnes Software en Linssen CS Advocaten, een cheque van 1o00 euro uit aan Coby van Baalen.

Daarnaast leverde een collecte onder het publiek nog eens 600 euro op. 350 tot 400 bezoekers waren getuige van een totale opbrengst van 1600 euro die bestemd is voor het steunen van para-ruiters. Van Baalen was enthousiast over dit bedrag. ”De opbrengst is een mooi gebaar naar de DVB Foundation.”

Gevarieerd programma

Bij het gevarieerde programma van deze avond werden er paarden van verschillende niveaus getoond. De avond begon met een presentatie van de vierjarige KWPN goedgekeurde hengst Kaiser DVB (v.De Niro) die gereden werd door Jos Hogendoorn. Ook werden de twee elitemerries Jackie Kennedy DVB (v.Damsey) en Icerole DVB (v.Desperados FRH) gepresenteerd door Marlies van Baalen en Mara de Vries.

Para-ruiters

De internationale Para-ruiters Glasten Krapels en Demi Vermeulen reden mee met de clinic van Van Baalen bij deze avond. Krapels stelde Wisconti voor en Vermeulen gaf de demonstratie met Wannabe.

Jeugd

De jeugd was ook aanwezig bij deze avond, waarbij Shanna Baars de KWPN elitemerrie Farzana (v.Ampere) reed en Cuvanck PP (v.Downtown) de baan betrad met Sanne van der Pols. Marlies van Baalen sloot de avond af met haar nieuwe kür op muziek met Ben Johnson DVB (v.Johnson).

Daverend succes

In de clinic focuste Van Baalen op de tempowisselingen bij jonge paarden. ” Bij jonge paarden is het belangrijk dat de ruiters de tempowisselingen met weinig druk rijden”.

Willem Goesten: ” De rode draad bij deze avond was dat er meer bereikt wordt met paarden waar weinig druk op wordt gelegd, omdat paarden waarop veel druk wordt gelegd anders gaan lopen. De avond was een daverend succes en het publiek was laaiend enthousiast.”

Bron: Horses.nl