ClipMyHorse op bezoek bij hippische droomlocaties

Morgen is de première van een reeks uitzendingen bij ClipMyHorse van een programma over hippische droomaccommodaties. Wil je weten hoe onder anderen Rob en Tommie van Puijenbroek-Visser wonen, werken en leven? Hoe Equestrian Centre de Peelbergen functioneert? Het hele verhaal wordt aan de hand van unieke beelden verteld.

Het programma heet ‘It’s a Lifestyle’ en is de eerste grote productie van ClipMyHorse Media House, het productiebedrijf dat sinds begin dit jaar onderdeel uitmaakt van de hippische tv-zender. ”ClipMyHorse.TV verzorgde tot nu toe alleen livestreams van evenementen”, vertelt Corine Bruinier, als creative director verantwoordelijk voor CMH Media House. ”Zij hebben natuurlijk ontzettend veel mooie content, maar daar gebeurde niets mee. Het is onze taak om formats en programma’s te ontwikkelen aan de hand van de content en de mogelijkheden van ClipMyHorse.TV.”

Endemol en BNN VARA

Dit hele creatieproces – van het bedenken tot en met de uitvoering – wordt uitgevoerd door een team van zeven multifunctionele programmamakers, die hun ervaring op hebben gedaan bij de grote televisieproducenten, waaronder Endemol en BNN VARA.

KWPN.TV

Ook het hele concept en de uitvoering van KWPN.TV komt uit het brein van Corine Bruinier en haar collega’s. ”We zijn best trots op de manier waarop de KWPN Hengstenkeuring er vanaf het scherm uitziet. Voor ons is het heel belangrijk dat alles professioneel in beeld komt. Alleen dan heb je een mooie kijkervaring en komt het KWPN optimaal over het voetlicht.”

Te Koop

CMH Media House past de ‘Hilversumse’ kwaliteitsstandaard dus toe op de paardenprogramma’s die zij maken. En dat is aan de eerste aflevering van ‘It’s a Lifestyle’ dan ook af te zien. De Begijnhoeve 2.0, de 15 hectare en 41 stallen grote superaccommodatie van Rob en Tommie van Puijenbroek-Visser, komt schitterend in beeld. Dat komt goed uit, nu de gloednieuwe stulp kort na de ingebruikname alweer te koop staat.

Het mooie paardenleven

”Toch is het niet bedoeld als verkoopfilm”, reageert Corine Bruinier. ”We gaan ook naar De Peelbergen en naar Ocala en Wellington. We willen de kijker laten meegenieten van het mooie paardenleven op de mooiste hippische locaties.”

Koken en barbecueën

De presentatoren Ellemijn Ensink en Dirk Van Ostaeyen laten niet alleen het ‘paardenspul’ zien – met veel aandacht voor technische innovaties – maar gaan ook koken en eten met de bewoners. Zo wordt er op De Begijnhoeve uitgebreid gebarbecued en op de Peelbergen schuiven Ellemijn en Dirk aan tafel met Ken Ruysen, directeur van De Peelbergen, voor een interessant en persoonlijk gesprek.

Hippische hotspots

”In Nederland, België en Amerika zijn de afgelopen jaren enkele hippische hotspots ontstaan”, zegt Corine Bruinier. ”Wij willen de kijker laten meebeleven hoe mooi het leven daar is. En tegelijk laten zien hoe hippische accommodaties gebouwd zijn en functioneren.”

De afleveringen van de serie ‘It’s a lifestyle’ komen maandelijks steeds op de laatste vrijdag van de maand online.

De eerste aflevering staat vanaf morgen, vrijdag, om 16.00 uur live op www.clipmyhorse.tv/

Bron: Horses.nl