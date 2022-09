Collectie één-na-laatste KWPN Online Veulenveiling gepresenteerd

In de zevende editie van de KWPN Online Veulenveiling worden 31 veulens aangeboden. Van 30 september tot en met 3 oktober kan er geboden worden op tien spring- en 21 dressuurveulens, afstammend van hengsten als Mylord Carthago, Don VHP Z, Nixon van ’t Meulenhof, Las Vegas, Desperado en My Blue Hors Santiano.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Deze editie is de zevende uit een totaal van acht KWPN Online Veulenveilingen, de laatste wordt medio oktober georganiseerd.

Grand Prix-genen

Deze collectie bevat 21 dressuurveulens, afstammend van zowel bewezen als opkomende verervers. Interessant is bijvoorbeeld het hengstveulen Scott C (Blue Hors Monte Carlo TC x Landeur), die een halfbroer is van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Black Panter 2 (v.Painted Black) van Serena Fumagalli Carloni. De moeder van hengstveulen Saturnus (Lantanas x Charmeur) is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Gibson (v.Jazz) van Pia Fortmuller.

Gefokt uit een ZZ-Licht merrie is het merrieveulen Senna Rose B (Next Level x Vivaldi) en gefokt uit de directe moederlijn van de Grand Prix-hengst Apache is het merrieveulen So Special (Next Level x Just Wimphof). Gefokt uit een halfzus van het Intermediaire II-dressuurpaard High-Five Texel is het hengstveulen Showtime van de Heidehoeve (Cum Laude x Ferdinand), en het hengstveulen Sweet Dreams VDK (Bonds x Cocktail’s Olymp) is genetisch interessant als zoon van een halfzus van de Grand Prix-dressuurhengst Grey Flanell (v.Gribaldi).

Springveulens

Ook bij de springveulens zijn echte prestatiegenen voorhanden. Zo is de grootmoeder van het hengstveulen Six On Vinio MB (Nixon van ’t Meulenhof x Indoctro) een volle zus van het WEG-springpaard Havinia (v.Grosso Z) en leverde zijn moeder al twee jonge internationale 1.35/1.40m-paarden. De Ermitage Kalone-zoon Somebody Stop Me SSS (mv.Carrera VDL) is gefokt uit een halfzus van Blom Cup-kampioen Keep It Cool SSS (v.Zirocco Blue VDL) van Michael Greeve. Ook uit een sterke sportstam gefokt is het hengstveulen Scott Little H (Chopano Z x Indiaan), die in de moederlijn rechtstreeks teruggaat op een volle zus van de waardevolle Grand Prix sport- en fokhengst Tinka’s Boy (v.Zuidpool).

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 30 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 3 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511