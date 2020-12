Collectie KWPN Online Stallion Auction doordrenkt met sport

Met hengsten uit de moederlijn van goedgekeurde hengsten en met vele (inter)nationale Grand Prix-dressuurpaarden is deze collectie om van te watertanden. Ook de springhengsten mogen er zijn met moederlijnen die barsten van de internationale sportpaarden.

Vanaf vrijdag, eerste Kerstdag, is het mogelijk om mee te bieden op de collectie waarvan deze 21 hengsten deel uit maken. Op maandag 28 december sluit de veiling. Wil je 2020 goed afsluiten en met vol vertrouwen 2021 tegemoet gaan? Investeer dan in deze veelbelovende sportpaarden!

Nederlands kampioenen

Glock’s Toto Jr. maakte dit jaar een indrukwekkend Grand Prix-debuut, werd Nederlands kampioen en laat nu al zien dat hij in de fokkerij ook niet teleurstelt. Zijn stoere zoon Niger heeft als moeder de Jazz-dochter Dianthus. Zij bracht ook al de Nederlands kampioen Jupiter (v. Apache) van Daniëlle Heijkoop, die deze zomer in het ZZ-Zwaar de titel in de wacht sleepte. Ook andere betere sportpaarden komen uit deze moederlijn, zoals het Grand Prix-paard Zelle.

Tweede bezichtiging

Het bloed van Ampère en de veel te vroeg overleden Apache zijn samengebracht in Notoire ASD, deze hengst wist zelf te overtuigen in de eerste bezichtiging en ontving een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Zijn grootmoeder Vivaldi (v. Jazz) staat onder andere aan de basis van de goedgekeurde hengst Kenzo (v. Krack C) en het U25-paard Ferrari STH (v. Apache).

Moederlijn KWPN-hengst Inclusive

Ook Nevada komt uit de moederlijn van een goedgekeurde hengst en wel uit die van de Everdale-zoon Inclusive, die is goedgekeurd bij het KWPN. Nevada is een zoon van Geniaal, één van de opvallendste Vivaldi-nazaten. Tevens vonden de Lichte Tour-paarden Balou (v. Sandro), Bijou de Nena (v. Olivi), Upito (v. Metal) en Woomera R (v. Rubels) hun oorsprong in deze moederlijn.

Ware diamant

De naam zegt het al, Daily Diamand, is nu al een ware diamant in de fokkerij. Zijn charmante zoon Nunez draagt zijn genen en die van de preferente tophengst Jazz. Uit de moederlijn van Nunez komen diverse goede sportpaarden zoals het Grand Prix-paard Lorenzo’s Fire (v. Bismarck) en het Lichte Tour-paard Nelis (v. Zuidhorn).

Grandorado TN maakt indruk

Ook de springpaarden uit deze collectie mogen er zijn! Grandorado TN, die zelf doorbreekt op het allerhoogste niveau en van zich laat horen via alle jongepaardencompetities, tekent voor het vaderschap van Night Flyer. Night Flyer’s moeder is een dochter van Tolan R uit de beroemde Termie-stam. Zij gaf al een 1.40m-paard van Wizzer W. Ook het 1.45m-paard Gomez (v. Quality Time TN) en de KWPN-goedgekeurde hengst Gino (v. Biscayo) komen uit deze moederlijn.

Pedigree met grootheden

En wat dacht je van Nabalou? Zijn pedigree vertegenwoordigd de hengsten Balou du Rouet, de meest succesvolle zoon van Baloubet du Rouet, Verdi TN en Voltaire! Met dit soort grootheden op een rij kan sportief succes niet uitblijven. Ook het 1.50m-paard Aletta (v. Lupicor) komt uit deze directe moederlijn.

Ook Nevada KSH zijn bloedsopbouw mag er zijn als zoon van Kannan! Nevada KSH zijn moeder, Santolier (v. Cavalier) heeft zichzelf bewezen in het 1.35m en bracht van Quidam de Revel al een 1.40m-paard. Daarnaast is zij tevens de grootmoeder van de 1.60m-paarden Blazer B (v. Tombola) en Desperado (v. Cardento) en ook de 1.60m-paarden Molca’s Candellight (v. Katell xx), Liberty (v. Libero H) en Ocana (v. Libero H) komen uit deze directe moederlijn.

Nauwverwant aan Tadmus, Tyson en Edinburgh

Recht uit de moederlijn van de 1.60m-paarden Tadmus (v. Calvados), Edinburgh (v. Vleut) en Tyson (v. Numero Uno) komt de patente Negro-Amaro. Deze zoon van de 1.60m-hengst Untouchable heeft als moeder de Numero Uno-dochter Chablis, zij is een volle zus van een internationale 4* eventingpaard en een halfzus van het 1.40m-paard Anjou (v. Heartbreaker). Via overgrootmoeder Wieteke (v. Cadmus xx) gaat deze moederlijn terug op heel veel 1.60m-paarden zoals de zeer opvallende Tyson.

Volledig gekeurd

De veilinghengsten hebben allemaal een volledige veterinaire sportkeuring ondergaan, zowel röntgenologisch als klinisch. Ook heeft een KWPN-inspecteur de hengsten tijdens de eerste bezichtiging bekeken, de inspecteur is tevens benaderbaar voor meer informatie over de hengsten. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij jou dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Onze sponsor Horses2Fly kan ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Versteeg: 06-54201800 of via [email protected]