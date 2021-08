Column Dirk Willem Rosie: Grijze snuit

Alles in mij verzet zich tegen mijn geboortedatum. Zeker nu ik de KWPN Kampioenschappen heb beleefd. Maar waren het wel de KWPN Kampioenschappen?

Ik was in Valkenswaard bij de Blom Cup. Voor de eerste keer, moet ik er tot mijn schande bij zeggen. Mijn auto rijdt om de één of andere reden niet zo makkelijk naar de Tops International Arena, is min of meer op De Beek in Ermelo afgericht.

Itot du Chateau

De geluiden waren positief. Geweldige accommodatie, een buitenkansje voor springliefhebbers om nu eens in zo’n briljante omgeving van de sport te kunnen genieten. Mijn buitenkansje was dat ik de 25-jarige Itot du Chateau in de paddock een aai over zijn inmiddels ruig behaarde grijze snuit kon geven.

Iedereen tevreden

Valkenswaard was een succes, begreep ik. Ruiters, handelaren, iedereen bleek tevreden. Volk was er niet, maar waar is dat wel? ’s Avonds zag ik op Facebook dat Roelof Bril in Valkenswaard was geëerd als Fokker van het Jaar. Had ik even gemist.

Gezelligheid

Daarna was ik bij de Pavo Cup. Daar was wel wat volk. Maar de setting met de tenten tussen losrijterrein en wedstrijdpiste zorgt automatisch voor gezelligheid. En dat herhaalde zich een dag later bij de nationale veulen- en merriekeuring en afgelopen zondag bij de finales van de Pavo Cup.

Ja, sorry beste tuigpaardmensen: ik kijk heel graag naar jullie paarden, maar in zo’n week vol evenementen moet het gras ook een keer gemaaid en het huis gestofzuigd worden.

Het eerste veulen van Ursus of Ridder

Ik stam uit de tijd dat men zijn wekker om 4 uur zette om de vakantiedrukte richting de Zeeuwse stranden vóór te zijn, opdat men op de keuring in Vrouwenpolder het eerste veulen van Ursus of Ridder niet zou missen. Keuringsbeleving, het is vervlogen. Met die waarheid moet ik leven, evenals met de datum in mijn paspoort.

Blom Cup, Pavo Cup, NVK/NMK

Ik beleefde dus geen KWPN Kampioenschappen. Maar de Blom Cup in Valkenswaard en daarna de Pavo Cup en NVK/NMK in Ermelo. “We hebben twee mooie evenementen gehad”, concludeerde KWPN-voorzitter Andries van Daalen. Daar was geen speld tussen te krijgen.

Op één plaats

En zo schreed de beschaving voort, zou de historicus Leonard Huizinga zeggen. We moeten dingen achter ons kunnen laten als nieuwe tijden nieuwe eisen stellen. Daar zit ik tegenaan te hikken. Omdat ik tot een met uitsterven bedreigde soort behoor: ik vind alle paarden mooi, praat graag met alle soorten fokkers en zie de oogst van alle fokrichtingen het liefst op één plek.

Hulde

Hulde dus aan het KWPN-bestuur. Dat zij met hun tijd meegaan. Nu ik nog.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

[email protected]