Column Dirk Willem Rosie: Schietoefeningen

Ik schrok wel even. Op vrijdag en zaterdag had de Koninklijke Landmacht rustig zijn schietoefeningen op het Nationaal Hippisch Centrum kunnen houden. Alleen vaders, moeders, grooms en ambitieuze juryleden op persoonlijke bijscholing waren op het fraai aangeklede NK Dressuur afgekomen. Het dappere initiatief van organisator V2 Facility draait nu een paar jaar, maar de immense dressuur-achterban schitterde op die eerste dagen door afwezigheid.

De tienduizenden dressuurliefhebbers die bij marktonderzoeken altijd een voorsprong nemen op de andere hippische disciplines, de massa’s die onze dressuurstukjes op Horses.nl verslinden, ze hadden hun weg naar Ermelo nou toch wel eens kunnen vinden om zich te vergapen aan de sterren van de sport. Maar de tijd dat alleen Anky en Edward al goed waren voor volle tribunes bleek ver achter ons te liggen. Maar kijk, op de slotdag was toch nog zo’n driekwart stadion naar het NK gekomen om Edward voor de tiende keer kampioen te zien worden.

Zelfs de NOS

Ik had mijn mening over de dressuur als ontoegankelijke sport, bedoeld voor insiders om over te navelstaren, eigenlijk al klaar, tot niet alleen de schietoefening op zondag moest worden afgelast, maar er op de slotdag van het NK Dressuur zo maar een handvol cameraploegen aan de slag ging. Zelfs de NOS was op komen draven. Waarschijnlijk niet in de verwachting wurgend spannende beelden te schieten, eerder omdat er op dat moment opmerkelijk weinig te voetballen viel, Kiki Bertens nog aan Roland Garros moest beginnen en Bouke Mollema ergens op een Italiaanse berghelling aan het zuurstof lag.

Geslaagde keuze

Niettemin was de nieuwe datum – bijna net zo vroeg in het seizoen als het NK springen – wat media-aandacht betreft een geslaagde keuze. Het was de bijvangst van de beslissing om een kloeke ploeg naar Aken te kunnen sturen en nog wat benzine in de tank over te houden voor het EK in eigen land.

‘Die van mij’

Gaan de snorrende camera’s ervoor zorgen dat de dressuurhorden volgend jaar wel voor de Ermelose poorten kamperen om naar binnen te mogen? Ik vrees dat die duizenden stukjesverslinders toch vooral bezig zullen blijven met hun eigen rijerij, dat ‘die van mij’ vaak toch interessanter zal zijn dan Zonik of Apache.

Kijkgenot

Toch hadden de wegblijvers ongelijk en kreeg dat driekwart stadion zondag waar voor zijn geld. Spannend zal dressuur nooit worden, maar kijkgenot was er genoeg. Het niveau van paardrijden neemt toe, vooral in de breedte, in de Lichte Tour en bij de jeugd. Als de rijkunst de komende jaren zo blijft toenemen, loopt die grote bak nog wel een keer vol.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

