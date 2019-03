Column Jacquelien van Tartwijk: Ereronde

Wat is er nu mooier dan dat je paard of pony tijdens een huldiging een kampioenslint om krijgt en je dan de ereronde mag rijden. Het woord zegt het al: een ronde om de eer in ontvangst te nemen van het publiek. Een geweldig gevoel, een onvergetelijk moment en fantastisch voor de trotse familie en meegereisde vrienden. Tevens voor de fotografen het ultieme moment om de unieke plaatjes te schieten.

En dan komt het bericht dat de ereronde op de KNHS-kampioenschappen wordt afgeschaft. De eerste reactie is: jammer, dat is toch het meest bijzondere moment. Maar toch, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Veiligheid staat voorop en er hebben zich in die ererondes al heel wat spectaculaire, maar vooral ook best angstige momenten voorgedaan als een paard of pony – of zelfs meerdere – op hol sloegen.

Parade

Tja ik heb de tijd nog meegemaakt dat we wel vijf kilometer te paard naar de ponyclub of rijvereniging reden langs de weg. Reed een auto in onze ogen te hard dan gingen we midden op de weg stappen en dan stopte die wel. Dat kan nu echt niet meer, dus ga je met de trailer of vrachtwagen naar de les, wel zo veilig. En dan had je de parade waar menig ongelukje gebeurde. Op een gegeven moment werd het afgeschaft, maar op de Hippiade kwamen alle deelnemers wel samen in een parade. Dat leidde helemaal tot grote chaos en werd dus ook afgeschaft.

Niet gewend

En nu is de ereronde aan de beurt. Ook de prijsuitreikingen op de gewone wedstrijden zijn vrijwel allemaal in de tent of kantine, zelfs op kring- en regiokampioenschappen. Waarom dan wel ineens weer te paard op de nationale kampioenschappen? Paarden en pony’s zijn dat niet meer gewend.

Ongelukken

Ik heb me zeer verbaasd over het feit dat er een petitie kon worden getekend voor het behoud van die ereronde op de kampioenschappen. Ik vraag me echt af: wie zijn deze ruim 2.000 mensen die deze petitie tekenen en waarom oordelen ze zo over dingen die hen misschien niet eens zelf aangaan. Ze willen de kampioenen de ereronde niet ontnemen, maar wát als die kampioen zelf geen ereronde wil rijden en als er ongelukken van komen?

Robotpaardjes

Afschaffen van de ereronde jammer, maar onvoorstelbaar is het zeker niet. Mogelijk kunnen we ook eens wat creatief denken. Er moet toch iets leuks te bedenken zijn als alternatief om voor de kampioenen en reserves een leuke ereronde te creëren die ook onvergetelijk, maar wel veilig is. Bijvoorbeeld een doorgewinterde aanspanning waarin ze rondgereden worden of – wie weet – robotpaardjes in de toekomst.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

