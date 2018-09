Was het Barones Babeth van de Honesch die twee keer zegevierde, in de strijd om het kampioenschap van de elitemerries was de jury van mening dat het dan maar eens een keer de andere, Alexina Abby van de Schotenshoeve, moest worden.

Extra jus

Voor mij was het een herhaling van zetten, waarbij de laatste keuring eigenlijk geheel overbodig is. Zo’n elitekeuring waar de beste driejarigen en twee vierjarigen een gooi doen naar dat felbegeerde predicaat past toch heel mooi op zo’n Nationale Tentoonstelling en zal die rubriek dan nog eens extra jus geven. Ook daar zou een strijd om de nationale veulentitel niet misstaan. Dat scheelt ook nog eens veel tijd aan organisatie en geld wat zo’n extra keuringsdag toch kost. Alleen in de jaren dat de Nationale niet plaatsvindt, is een speciale elitekeuring zinvol.

Net iets anders

Hetzelfde gevoel heb ik altijd bij de Gelderse paarden op de NMK. Dezelfde paarden voorop en vaak dezelfde kampioenen als op de Dag van het Gelders paard een paar weken eerder, tegenwoordig ook in Ermelo. Vaak ook nog met dezelfde juryleden. Als er dan wel een andere jury actief is, kan er een plekje net iets anders zijn of toch maar eens een andere kampioen gekozen worden. Maar ook hier geldt over het algemeen: het is gewoon een herhaling van zetten.

Toon het gebruik

Ik kan me heel goed voorstellen dat fokkers van Gelderse paarden hun oogappels graag presenteren op de NMK, maar wat zou het leuker en zinvoller zijn dat te beperken tot een aantrekkelijk showblok. Toon er de beste drie van de belangrijkste rubrieken en de kampioenen van de Dag van het Gelders Paard. Toon er een mooie fokgroep van veulen, moeder en grootmoeder. Maar toon er zeker het gebruik en de mogelijkheden van het Gelderse Paard in het veelzijdige gebruik. De toppers onder het zadel dan wel aangespannen in een vlotte aansprekende en als het kan spectaculaire show. Dat is toch ook voor het publiek wel zo interessant.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl