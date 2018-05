Dat Sanne Thijssen en Lisa Nooren nu ook mogen profiteren van de Rolex Young Riders Academy is prachtig. Je zou kunnen denken dat deze twee amazones van huis uit al zoveel meekrijgen. Maar topsport is onverbiddelijk, zij zijn gewoonweg de allerbesten, een voorbeeld voor velen. Hoe mooi is het dat ze zelf aangeven verder te willen kijken dan alleen in de eigen keuken.

Mooie dingen

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is de voeten onder andermans tafel te zetten als je jong bent, essentieel zelfs. Kijk maar eens wat het Frank Schuttert heeft gebracht. Bij de pony’s al een ongekend talent. Hij trok zelf de stoute schoenen aan en belde Jos Lansink of hij daar kon komen. Zijn talent, met de juiste begeleiding en de beschikking over goede paarden leidde dus dit jaar voor de tweede maal naar de titel op het NK en GP-winst en tevens naar zijn bijdrage aan de tweede plaats in de landenwedstrijd van La Baule afgelopen weekend. Van Sanne en Lisa kunnen we vast ook nog veel mooie dingen verwachten.

Verplicht kiezen?

De KNHS zweert bij het eigen talentenplan, zeker een goed plan, maar voor de eventing levert het toch niet genoeg scholing en talent op. Daarnaast kan de echte top extra internationale trainingsmogelijkheden goed gebruiken. Vreemd dat vorig jaar Maarten van der Heijden nog stelde dat kandidaten uit het eigen talententeam zouden moeten kiezen als ze aan willen sluiten bij een aanvullend initiatief. Dat lijkt nu ineens van de baan, ongetwijfeld op aandringen van buitenaf. Vreemd vind ik het ook dat de KNHS geen nieuwe sponsor voor het plan heeft gevonden. Andere initiatieven lukt dat dus wel.

Drietal sponsoren

In de eventing timmert Tip Lips samen met een drietal sponsoren aan de weg om talent te ontdekken en op professionele wijze te ontwikkelen. Naast het jeugdige Bavaria 0.0-team, nu dus een heel breed plan om ook in de eventingsport serieus aan de slag te gaan met talentontwikkeling van onder af aan. Daar is winst te behalen.

Toejuichen

Ik denk dat de KNHS alle aanvullingen die komen uit andere hoeken juist moet toejuichen. Je kunt jeugd gewoonweg niet genoeg scholen om ervoor te zorgen dat zij onze sport op een goede manier uitdragen, nu en in de toekomst.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

