Column: Man met de hamer

De mensen van ClipMyHorse maakten me er maar weer eens op attent. Hoe massaal en imponerend de KWPN Hengstenkeuring is. Mijn Duitse vrienden gaan al jaren naar bijna alle Duitse hengstenkeuringen, mooie evenementen, maar wel op broekzakformaat vergeleken met het spektakel van het KWPN. De Holstenhalle kan zich in de Brabanthal wel vier keer omdraaien, maar was afgelopen jaar niet eens helemaal uitverkocht. En in Verden of Vechta zie je echt geen stampende tribunes tranen van emotie wegpinken.

Ik ken maar één hengstenkeuring die zich qua omvang en impact ruimschoots met de KWPN Hengstenkeuring kan meten. Maar het evenement van het Dansk Varmblod in Herning is slechts een onderdeel van een hippische santenkraam waar half Scandinavië jaarlijks rondloopt en met tassen vol paardenspullen huiswaarts gaat.

Niet nodig

Een Duitse hengstenhouder die al heel lang niet in Den Bosch was telde de VIP-tafels en vroeg mij wat zo’n tafeltje kost. Ik zeg: een dikke drie mille. Ik zag de radertjes draaien. Hij zegt: maar waarom stoppen jullie dan nog zoveel energie in een veiling die niet loopt? Die paar rotcenten hebben jullie toch helemaal niet nodig? En alle ellende die wij nu in Hannover en Holstein hebben rond de verkoop van paarden heb je al helemáál niet nodig!

Abracadabra

Het kostte enige moeite om uit te leggen dat de KWPN Select Sale nooit is bedoeld als moneymaker voor het stamboek. Voor een Duitser is dat abracadabra, die weet niet beter dan dat stamboeken krampachtig vasthouden aan hun positie als verkoper van de paarden van hun leden. Om zichzelf met de opbrengsten ervan opgetuigd te houden.

430.000 euro voor Zack

Ik was zelf als KWPN-dienaar betrokken bij de oprichting van de KSS. Doel was de creatie van een podium waarop hengsten voor mooie prijzen verkocht werden en dat zou dan weer afstralen op het KWPN. Dat lukte die eerste keer aardig met Rousseau, enkele jaren later joegen twee Denen elkaar op naar 430.000 euro voor Zack, maar er is nooit een duurzaam veilingconcept ontstaan.

Come, see and buy

Nu de beste hengsten als tweejarige al bij hun trainers worden gescout en vastgelegd, nu de edities van 2019 de man met de hamer voor de zoveelste keer tegenkwamen, wordt het tijd om te beseffen dat de handel in Nederland anders werkt. Het podium dat de KSS had moeten worden wás er al die tijd al. En straalde dit jaar meer dan ooit af op het stamboek. De KWPN Hengstenkeuring ís dat podium waar de halve wereld van goede paarden geniet. Come, see and buy. Jazeker, in Den Bosch. Maar zonder de man met de hamer.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

