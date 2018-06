Nieuws is soms ook negatief, daar ontkom je niet aan. Aan de reacties op Facebook te lezen, vindt ‘men’ dat alles veelal te negatief wordt gebracht. ‘Riooljournalistiek’, ‘Telegraaf-achtig’, zomaar een paar termen waarmee dan gesmeten wordt.

Wie leest het?

Gek genoeg is het wel zo dat negatief nieuws – het door de menigte zo verafschuwde nieuws – heel goed gelezen wordt in onze media. Wij doen regelmatig onderzoek naar welk nieuws de aandacht heeft en welk nieuws uit onze sector – cijfermatig gezien – als oninteressant beoordeeld wordt. Als het zo zou zijn dat negatief nieuws – paard in de sloot, paard mishandeld, ruiter in aanraking met justitie, getouwtrek om eigendom, gedoe om trainingsmethoden, et cetera et cetera – slecht gelezen werd, zou dat als oninteressant uit zo’n onderzoek komen. Je voelt hem al: dat is pertinent niet zo. Ik vraag me dus oprecht af: wie leest deze berichten dan?

Azijnpisser

Misschien zijn we allemaal toch wat meer sensatiebelust dan we toe willen geven? Met nieuws kun je gelukkig doen wat je wilt. Je kunt het lezen en het naast je neer leggen, of je kunt het lezen en je erover opwinden. Tenslotte kun je het lezen en vervolgens een bak stront over het medium waarop het gepubliceerd werd heen kieperen. Om dan termen als ‘riooljournalistiek’ en ‘azijnpisser’ te bezigen.

In het gezicht

Het mooie aan moderne media is dat je heel dicht bij je doelgroep staat. Over en weer wordt op elkaar gereageerd. Jammer daarvan is dat het allemaal indirect is. Verscholen achter een computerbeeldscherm is het makkelijk om een nare reactie te plaatsen op een bericht. Recht in het gezicht van iemand is dat een stuk lastiger.

Normen en waarden

Misschien is het handig om, voordat er op ‘enter’ gedrukt wordt, eerst nog eens na te denken. ‘Zou ik dit ook recht in het gezicht van iemand gezegd hebben?’ Zo niet, dan ook niet plaatsen. Normen en waarden kunnen per persoon wat afwijken, maar dooreen genomen zijn de hoofdpunten gelijk. Behandel een ander niet zoals je zelf ook niet behandeld wilt worden. Daarnaast staan we allemaal voor hetzelfde: ons paard. Allemaal houden we van paarden. Misschien is het mogelijk om in totaliteit wat meer respect voor elkaar op te brengen?

Melanie van Dijk-Brevink, bladcoördinator

m.brevink@eisma.nl