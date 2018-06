Daar waren lang niet alle hengstenhouders, die ook nog eens zelf voor de WFFS-test moeten dokken, blij mee. Het resultaat: tien dragers op 250 geteste rijpaardhengsten. Dat ging – weliswaar met een wat misleidende kop en niet al te wetenschappelijke begeleidende tekst – hoppa het internet op. Tot zo ver, niets aan de hand.

Voorbeeld

Bij zo’n keurig voorbeeld, zou je verwachten dat fokkers volgen. Hun merries testen voor een paar tientjes en niet twee dragers bij elkaar brengen. Voorlopig is dat het enige verstandige dat gedaan kan worden. Over de rest, het terugdringen van WFFS en hoe dat te doen, valt nog niet zoveel te zeggen.

Maar verstandig zijn en paarden fokken, gaat niet altijd even goed samen. De bekende dragerhengsten worden gemeden alsof er direct een doodvonnis bij het veulen-to-be wordt geleverd, merries worden niet getest, er wordt voorgesteld om de dragerhengsten maar per direct te ruinen én– met name dressuurpaardenfokkers – wijken massaal uit naar Duitsland.

Na u

Daar bestaat WFFS nog niet, er is immers nog geen enkele hengstenhouder opgestaan om te vertellen dat zijn hengst WFFS-drager is. De hengstenhouders, van Paul Schockemöhle tot de staatsstoeterijen, allemaal zeggen ze: na u, na u, na u en een enkeling maakt bekend dat hij geen dragers heeft op het station. En de Nederlandse euro’s blijven die kant op rollen.

Logica

Wie die logica begrijpt, mag het mij melden. Dat is zo’n beetje hetzelfde als een paard verkopen aan persoon X. Laten we hem voor het gemak Robert Lindholm noemen. Lindholm maakt nog geen aanstalten op paard één te betalen, maar vraagt ondertussen naar paard twee. Die wordt hem vrolijk aangeboden, want het vooruitzicht op twee betaalde paarden is altijd beter.

Zelf nadenken

Om dat soort dingen te snappen moet je geloof ik paardenmens zijn. Sjef Janssen zei het dit weekend mooi in een interview. ‘Voor mij was het niet vanzelfsprekend dat wat ze zeiden ook klopte’. Voor hem de doorslaggevende factor in het succes als trainer, het niet uit de paardenwereld komen. Zelf dingen proberen, zelf de mist in gaan en zelf nadenken.

WFFS-status

Ik heb ook nagedacht: er zijn bij het KWPN 250 actieve hengsten (toch mooie bijkomstigheid om dat nu te weten). Hengsten waar de fokker van alles over te weten kan komen, van onbenulligheden (zoals een OC-index) tot een moederrapport én de WFFS-status. Daar zou de verstandige fokker gebruik van kunnen maken.

Rick Helmink

Freelance medewerker

