Zodra je het terrein van een dressuurwedstrijd op komt rijden, waar je met een ‘gewone’ trailer tussen alle vrachtwagens vaak al een uitzondering bent, lijkt het wel of je in een heksenketel terecht bent gekomen… Dan komt het gestress van menig deelnemer, voordat ze überhaupt op het paard zitten, om de hoek kijken. Tijdens het losrijden moet je uitkijken, want je wordt zo van je sokken gereden. Om het nog maar niet te hebben over de manier van rijden an sich.

Lintje

Het goed willen presteren in de ring lijkt voor sommigen een kwestie van leven of dood. Waar is de basis van de rijerij gebleven, vraag ik mij af. Waarom is dat lintje winnen van zo’n groot belang dat het opleiden en het laten opdoen van ervaring van de paarden ineens naar de achtergrond verdwijnt?

Vier keer per week

Het prijzengeld kan het niet zijn. Ligt het puur aan de competitiedrang en het graag willen delen van de oranje linten op social media of zijn dressuurruiters gewoon zo perfectionistisch? Geregeld zie ik ook ruiters die hun paard meerdere keren per week op wedstrijd uitbrengen om maar zo snel mogelijk naar de volgende klasse over te kunnen. Zo zag ik een combinatie onlangs vier keer (!) in één week tijd in actie komen. Vanwaar die haast? En hoe zit het qua welzijn?

Plezier

Deze prestatiedruk komt de sfeer in ieder geval niet ten goede. Nee, wat dat betreft bevind ik me toch liever op een eventing- of springwedstrijd. Waar ruiters elkaar helpen, waar er onderling met elkaar gesproken wordt over welke lijnen te rijden, waar je niet met gevaar voor eigen leven het losrijterrein betreedt, maar waar iedereen rekening met elkaar houdt en waar het plezier en het opdoen van ervaring voorop staat.

Van de apenrots

Natuurlijk kan ik niet alle wedstrijden of ruiters over één kam scheren en gelukkig zijn er ook deelnemers die wel met de juiste instelling richting het concoursterrein vertrekken. Voor alle anderen: kunnen we weer gewoon op concours gaan zonder ons druk te maken over al die bijzaken en bezig zijn met waar het om draait: goed paardrijden? Kom van de apenrots en gun een ander ook een goede klassering. Dan wordt het vanzelf weer gezelliger.

Tamara Buunk, redacteur

t.buunk@eisma.nl