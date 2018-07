Commissionair net zo goed aansprakelijk voor verkoop ondeugdelijk paard

De merrie Parcona (v. Indoctro), die onder Yves Houtackers en Krista van Oers internationaal tot en met 1,60m niveau sprong, werd op 2 mei 2011 door Hoeve De Hazelaar verkocht aan de Duitse stal Melisa Internationales Reitzentrum GmbH als sportpaard voor 320.000 euro. Het is de bedoeling dat Sevil Sabanci de merrie gaat rijden. In de ring verschijnt de Indoctro-dochter echter nooit meer. Kort nadat de merrie was geleverd, werd ze kreupel.

Neurectomie

De dierenarts die de kreupelheid aan het linkervoorbeen onderzocht vond in juni een paar onderhuidse knobbeltjes en verwees de merrie door naar dierenkliniek De Bosdreef in Moerbeke. Daar komt bij een MRI-scan de aap uit de mouw. Parcona heeft een chirurgische ingreep gehad die inhoudt dat zenuwen zijn doorgesneden om pijn in het been weg te nemen. Een zogenaamde neurectomie. Het paard heeft daarna vaak geen last meer van de kreupelheid, maar – en daar wringt de schoen – is uitgesloten van FEI-wedstrijden.

Commissionair

Dat de koop ontbonden moest worden en de aankoopsom van 320.000 euro gerestitueerd door Hoeve De Hazelaar BV, daar was de voorzieningenrechter al in juni 2015 uit. Maar de bestuurder van Hoeve De Hazelaar en de commissionair gingen vrijuit. Onder andere daartegen ging de Duitse koper in beroep. Naar oordeel van het Hof zijn de bestuurder én ook de commissionair wél hoofdelijk aansprakelijk. Dat laatste is interessant, aangezien tussenpersonen in Nederland de dans regelmatig ontspringen.

320.000 euro plus bijna 40.0000 euro en proceskosten

De commissionair deelde naar oordeel van het Hof niet alle relevante informatie met de koper. Alle partijen, Hoeve de Hazelaar BV, de holding daarboven, de bestuurder en de commissionair, worden veroordeeld tot restitutie van de aankoopprijs en de proceskosten. Voor de commissionair komt daar nog bijna 40.000 euro (36.212,54 euro) bovenop aan gemaakte kosten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl