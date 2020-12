Eigenaar en oprichter van ClipMyHorse.tv Klaus Christian Plönzke maakte gisteren in een kersttoespraak bekend dat het gehele archief van FEI.tv vanaf nu te bekijken is via ClipMyHorse. Op 13 juli 2020 werd al bekend dat ClipMyHorse en FEI.tv opgingen in één platform.

De video’s zullen eerst alleen via de website van ClipMyHorse te zien zijn, maar vanaf half januari is het archief ook via een app te bekijken.

Bekijk hier de kersttoespraak:

Bron: Horses.nl/Facebook