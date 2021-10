Conor Swail wint tweede Wereldbekeretappe Noord Amerika

In Sacramento (VS) heeft de Ierse ruiter Conor Swail met Vital Chance de La Roque (v. Diamant de Semilly) zijn tweede werelbekeretappe op rij gewonnen. In de Noordamerikaanse divisie won Swail ook al de vorige etappe, in Vancouver. Hij gaat daarmee onbetwist aan de leiding van het klassement in Noord Amerika.