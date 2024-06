Corbin-zoon met 46.000 euro veilingtopper Oldenburger Special Edition

Oldenburg veilde gisteravond zestien jonge sportpaarden en 34 veulens. Voor 46.000 euro leverde de vijfjarige Cavallero veruit het meeste geld op. De zoon van Corbin uit een moeder van Livello blijft in Duitse handen. Het duurste veulen kwam op naam van Famoso (Federer uit een Bordeaux-moeder) en werd voor 39.500 euro afgeslagen. Voor dit geld vertrekt het veulen naar Polen.

Het duurste jonge dressuurpaard werd geleverd door For Dance. De eveneens vijfjarige merrie For Tango, uit een moeder van Antango, leverde 30.500 euro voor haar eigenaren op. Voor dit geld vertrekt de merrie naar Amerika. De gemiddelde prijs bij de jonge springpaarden kwam uit op 20.625 euro. Bij de dressuurpaarden was de gemiddelde verkoopprijs 18.250 euro.

Veulens in trek

Ook de veulens waren goed in trek op deze Elite veiling van het Oldenburger stamboek. Naast de veilingtopper van 39.500 euro ging ook Virtuoso (V-Power x FLorenz) voor meer dan 30.000 euro weg. Het hengstveulen werd na 30 biedingen voor 35.000 euro afgeslagen en blijft voor dat geld in Duitsland. Het derde duurste veulen wisselde voor 28.000 euro van eigenaar. Dit was het hengstveulen Tom Tom (Toto Jr. uit een moeder van Franklin). Ook dit veulen blijft in Duitsland.

Bron: Horses.nl