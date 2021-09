Corona-update: geen toegangsbewijs bij afgescheiden horeca

De nieuwe coronamaatregelen die per 25 september a.s. ingaan kunnen voor lastige situaties zorgen bij hippische bedrijven met een kantine, horecagelegenheid of bedrijven die evenementen organiseren. Daarop kwamen veel vragen over de praktische toepasbaarheid hiervan. De FNRS heeft vanuit het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) deze problematiek bij het ministerie van VWS aangekaart en om opheldering gevraagd. Er zijn een aantal uitzonderingen voor sportaccommodaties gemaakt.

Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan het horecagedeelte afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot het horecagedeelte een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden. Voor het horecagedeelte moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom. Een ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt.

Wél coronatoegangsbewijs nodig

Voor het binnen nuttigen van eten en drinken in het (afgescheiden) horecagedeelte is een coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt zowel voor de sportkantine als horeca. Het coronatoegangsbewijs is ook nodig wanneer publiek vanuit een horecagedeelte naar een training of wedstrijd wil kijken. Indien het horecagedeelte duidelijk is afgescheiden mogen bezoekers wel binnen plaatsnemen om te kijken zonder coronatoegangsbewijs.

Voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities. Dit geldt voor sporten die tijdens de lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Bekijk hier om welke sporten dat gaat.

Géén coronatoegangsbewijs nodig

Voor het gebruik van terrassen buiten is geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit terras moet in buitenlucht zijn en aan de bovenzijde of aan drie zijden open zijn.



Bij het afhalen van eten en drinken is geen coronatoegangsbewijs nodig.



Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte is ook geen coronatoegangsbewijs nodig. Indien het horecagedeelte duidelijk is afgescheiden mogen bezoekers binnen plaatsnemen om te kijken zonder coronatoegangsbewijs.

Hoe organiseert u dit als sportaanbieder?

Kijk op de website van Rijksoverheid hoe u als ondernemer het coronatoegangsbewijs moet controleren.

NOC*NSF heeft een sportprotocol en lijst met veelgestelde vragen opgesteld over de huidige maatregelen. Bekijk de veelgestelde vragen hier. Bekijk de meest recente versie van het sportprotocol hier.

Via deze link kunt u als FNRS- of KNHS-lid een poster downloaden om aan te geven waar op uw bedrijf een coronatoegangsbewijs nodig is.

Bron: FNRS