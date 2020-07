100ste verjaardag Hamburger Derby wordt in 2021 gevierd

De Hamburger Derby zou dit jaar haar 100ste verjaardag vieren. Hoewel de organisatie er nog lang geloof in hield, gooide het coronavirus dit voorjaar roet in het eten. Uitstellen naar een datum in augustus of september was toen de gedachte, maar ook dat wordt 'm niet. Volgend jaar is er pas weer een derby.

Wedstrijdchef Volker Wulff zegt: “Deze beslissing doet pijn – zonder twijfel. We wilden in 2020 de 100e verjaardag van deze klassieker vieren. De ruiters, de toeschouwers, de sponsors en partners en ook de medewerkers keken erg uit naar het evenement, dat met enthousiasme werd voorbereid. Nu hebben we – in nauwe samenwerking met de stad Hamburg en de organisatoren van de andere grote sportevenementen – een beslissing hebben genomen in het belang van de gezondheid van de bevolking. Hierdoor ontstaat aan alle kanten planningszekerheid en dat is voor ons erg belangrijk. Nu is het heel duidelijk: de focus ligt volledig op de Derby 2021 en het jubileum wordt gevierd, daar kunt u vanuit gaan.”

Bron: Horses.nl/FN