40-jarig jubileum Jumping Mechelen op TV

Op 30 november zendt de Belgische zender Eén een 40 minuten durende reportage uit over het 40-jarig bestaan van Jumping Mechelen. De Vlaamse zender blikt onder andere terug op de eerste edities van het concours.

De organisatie van Jumping Mechelen maakte eind oktober bekend dat het grote evenement, en daarmee ook de Wereldbekerwedstrijden dressuur en springen, als gevolg van de coronamaatregelen moest worden afgelast.

De reportage over het concours in Mechelen is 30 december om 16:00 te bekijken op Eén.

Bron: Horseman