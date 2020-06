Aangepast paardrijden onder begeleiding toegestaan

Goed nieuws voor de ruiters die aangepast paardrijden: het ministerie van VWS heeft in een brief aan de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) laten weten dat gehandicapte sporters hulp mogen krijgen van een (professionele) begeleider of mantelzorger bij het paardrijden. Voor de reguliere sport geldt dat trainers, begeleiders en vrijwilligers anderhalve meter afstand moeten houden.