Advies aan kabinet: niet-contactsport kan binnenkort weer

Niet-contactsporten, waar de paardensport ook onder valt, kunnen binnenkort weer beoefend worden. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, meldt De Telegraaf.

Later vandaag (om 19.00 uur) geeft Mark Rutte weer een persconferentie over de ‘coronakoers’ van Nederland. Daarbij is het te verwachten dat het advies van het OMT wordt overgenomen.

Per 1 juni

Volgens De Telegraaf is het advies dat de niet-contactsporten per 1 juni weer volledig beoefend kunnen worden, mits de sporters zich houden aan de afstands- en hygiënevoorschriften.

Voor sporters tot 23 jaar komt dat moment eventueel al eerder, aldus De Telegraaf. Nu mogen sporters tot 18 jaar weer naar de manege en de vereniging.

Bron: Telegraaf