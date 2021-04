Alleen internationaal groen licht voor Kronenberg: ‘Het is heel dubbel’

Na uitgebreid overleg met een groot aantal instanties en na zorgvuldige bestudering van alle maatregelen rondom het Covid-19 en EHV-paardenvirus heeft de organisatie van Kronenberg groen licht gekregen voor de internationale menwedstrijd van 13 tot en met 16 mei. Helaas staan de huidige regels van de Rijksoverheid niet toe om een nationale menwedstrijd te organiseren.

“Het is heel dubbel,” vertelt voorzitter Peter Goumans. “We hadden het liefst ook de nationale menners de kans gegeven bij ons te starten, maar de huidige regels staan dat niet toe. Voor de internationale wedstrijd worden wij gezien als topsportevent waardoor het wel mogelijk is internationale deelnemers te ontvangen. Wij hebben alle voors en tegens zorgvuldig tegen elkaar afgewogen, alle maatregelen goed bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen, dat een internationale wedstrijd mogelijk is onder de nu geldende omstandigheden. We werken hierbij nauw samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord, Gemeente Horst aan de Maas, NOC*NSF en de KNHS die ons inmiddels ook toestemming hebben gegeven.”

Strikte voorwaarden

De internationale menwedstrijd Kronenberg stond oorspronkelijk van 15 tot en met 18 april op de wedstrijdkalender en werd verplaatst naar de datum van de nationale wedstrijd in mei. “We zijn heel blij dat we kunnen organiseren, zeker gezien onze voorbereidingen voor het WK tweespannen dat van 8 tot en met 12 september plaatsvindt in Kronenberg. Maar we hebben voor de editie in mei wel een aantal zeer strikte voorwaarden opgelegd gekregen waar de deelnemers aan moeten voldoen. Deze voorwaarden publiceren we hieronder zodat alle menners weten waar ze aan toe zijn voordat ze definitief inschrijven”, licht Goumans toe.

De definitieve inschrijfdatum is hiervoor gewijzigd naar donderdag 29 april 2021.

Bron: KWPN