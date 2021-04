Almelose Ruiterdagen voor tweede jaar op rij afgelast

De persconferentie van 13 april j.l. heeft de organisatie van de Almelose Ruiterdagen doen besluiten het evenement dit jaar voor het tweede jaar op rij af te gelasten. "Er komen wel mogelijkheden voor versoepelingen, maar nog niet direct en geen enkele garantie wordt gegeven. Om dan een evenement te houden met vele duizenden mensen, met alle risico's van dien, vinden de gezamenlijke besturen een onaanvaardbaar risico", aldus de organisatie.

“Daarbij komt dat wij het een deel van onze sponsoren ook niet aan kunnen doen om hen te vragen om ondersteuning, terwijl het water hen zelf aan de lippen staat.” Omdat het bestuur van de Loleeruiters de data voor de Almelose Ruiterdagen al heeft gereserveerd, zijn ze voornemens deze te gebruiken voor meetmomenten of indien mogelijk dressuur- of springwedstrijden, afhankelijk van wat er op dat moment mogelijk is en door de overheid en de KNHS wordt toegestaan.

Bron: Persbericht