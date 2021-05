Amerika af van mondmaskers voor gevaccineerden in paardensport

In Amerika is het dragen van een mondkapje vanaf 17 mei niet meer verplicht voor gevaccineerde mensen bij buiten wedstrijden, zolang de sociale afstand nog wel wordt nageleefd.

US Equestrian Federation geeft aan dat de versoepeling in overleg is gegaan met Centers for Disease Control. Lokaal en regionaal kunnen er wel strengere maatregelen gelden voor de wedstrijden. Zodra je een binnen accommodatie betreed is een mondmasker wel verplicht. “Persoonlijke verantwoordelijkheid blijft een cruciaal onderdeel van het versoepelen van beperkingen om er voor te zorgen dat we kunnen blijven genieten van de paardensport”, zegt de federatie in een verklaring.

Bron: Horses.nl/Dressage-news