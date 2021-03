Amerikaanse bond stelt aankondiging van observatie-wedstrijden in Europa uit

Door de uitbraak van Rhino-virus in Europa is de bekendmaking van de observatie-wedstrijden voor de Amerikaanse dressuurruiters voor de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld tot eind maart. De USEF (de Amerikaanse bond) heeft dat gisteren aan de ruiters laten weten.

“We zullen er nu naar streven om de observatie evenementen voor de short list ruiters niet later dan 31 maart aan te kondigen,” zei de USEF over haar plan om maximaal acht combinaties naar Europa te sturen. “Het is altijd ons hoofddoel geweest om de observatie-wedstrijden in Europa te laten plaatsvinden. Met het recente nieuws zijn we natuurlijk deze aanpak opnieuw aan het bekijken.”

Observatiemomenten in Amerika

De eerste kwalificatieperiode loopt tot 25 april met onder meer het 12 weken durende Global Dressage Festival in Wellington dat eindigt op 4 april. In april zijn er nog 3* wedstrijden in Rancho Murieta, Ocala en Tryon die meetellen.

Corona en Rhino

De mogelijkheden voor Amerikaanse teamvooruitzichten om in Europa te rijden zijn beperkt. Niet alleen door de coronapandemie, maar ook door de uitbraak van het paardenherpesvirus waardoor evenementen in tien Europese landen tot 28 maart geannuleerd werden.

Vier Europese wedstrijden

Slechts vier Europese wedstrijden lijken nog mogelijk als observatiemomenten voor de Amerikaanse dressuurruiters: CDI5* München 13-16 mei en CDI4* Wiesbaden 21-24 mei in Duitsland, en in Frankrijk CDIO5* Compiègne 27-30 mei en in Oostenrijk CDI4* Achleiten van 10-13 juni.

Wegvallen van Aken als selectie

Op de officiële kalender staat echter dat deze evenementen slechts één CDI Grand Prix-rubriek hebben omwille van mogelijke beperkingen voor toeschouwers en waarschijnlijk niet meer dan drie of vier Amerikanen zouden toelaten. Bovendien is het verplaatsen van het CHIO in Aken van begin juli naar september, na de Olympische Spelen, een belangrijke beperking voor de selectiemogelijkheden voor Europeanen.

