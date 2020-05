Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie: ‘Fok minder veulens’

De 'Raad van verantwoordelijke fokkers', die onderdeel uitmaakt van de Humane Society, een grote dierenbeschermingsorganisatie in de Verenigde Staten, heeft Amerikaanse fokkers opgeroepen om het aantal dekkingen te beperken dit jaar. De organisatie doneerde onlangs ruim 100.000 dollar aan opvangcentra voor paarden en vreest voor verwaarlozing van paarden, dalende prijzen en een krimpende markt door de coronacrisis.

De organisatie helpt onder meer opvangcentra voor paarden, die financieel in de problemen zijn gekomen door de pandemie. Voor veel Amerikaanse paardeneigenaren wordt het moeilijk om het onderhoud van hun dieren te blijven betalen, zo vrezen de dierenbeschermers. De werkloosheid in de Verenigde Staten is tot recordhoogtes gestegen.

Naar opvangcentra

Nu al worden meer paarden naar de opvangcentra gebracht of zoeken mensen naar een nieuw baasje voor hun paard. Omdat de centra zelf moeite hebben om inkomsten binnen te krijgen doordat ze minder donaties krijgen en minder evenementen kunnen organiseren, ontstaan inmiddels problemen.

Keith Dane van de Humane Society vertelde dat sommige fokkers al minder dekkkingen plannen dit jaar omdat onduidelijk is wat de gevolgen van de crisis zullen zijn. “Wij vinden dit een goede zaak en vragen andere fokkers om hun plannen ook te heroverwegen.” Ook Melissa Forberg, die zelf Arabieren fokt, vindt het een goed besluit. “Om de waarde van de paarden te beschermen en om minder paarden risico te laten lopen.”

Vorige crisis als voorbeeld

Gedurende de financiële crisis van 2007 tot 2009 was het voor een flink aantal paardeneigenaren in de VS financieel lastig om hun paarden te houden. Het aanbod oversteeg de vraag, de prijzen daalden en gezonde paarden werden verwaarloosd of naar de slager gestuurd.

Morgan-fokker Diana Kline: “Elk paard dat geboren wordt, moet een redelijke kans hebben op een goed huis en de juiste verzorging. Daar moeten fokkers hun hoeveelheid veulens op afstemmen. Door nu een verantwoorde keuze te maken voor niet of minder fokken, zorg je dat minder paarden in de problemen komen of naar de slacht moeten.”

Ook in Nederland minder fokken?

Wat vindt u, moet er ook in Nederland minder gefokt worden dit jaar? Ja, de onzekerheid over de economische situatie is te groot

Nee, we kunnen gewoon blijven fokken

Laden ... Laden ...

Bron: HorseTalk / Horses.nl