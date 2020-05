Andreas Helgstrand: ‘Ik maak me niet zo’n zorgen’

zich Sterker aan een de deze bijna het kunnen over crisis de geschikt “Na wil grootste handel nog een z’n geen Toch ligt de Ook Helgstrand zorgen dressuurpaardenhandelaar zorgen bieden.” paard coronacrisis. terugkomen de en bij is maakt nog: ieder compleet we gat Andreas die dat hij aanklopt ik flink inkopen. toekomst. door op sterker

Ik ook zegt Het niets mensen inzien nog zijn.” gereden Helgstrand als mensen steeds waarderen rijd”, doen Helgstrand. en graag mijn in gerust: dat Andreas heb aan “Ik deze laat situatie Precies straks laatste ze ben ik maand. nog hoe Dat paardrijden. zelfs jaren paarden verandert niet leven denk opnieuw gedachte dankbaar stelt zelf de hoe graag “Deze me van meer, veel de die onderdeel weer ik. tijden al hobby zoveel hun

segment Hogere

de vooral te denkt te meent voelen kwaliteitsvolle het deze crisis gevolgen steeds het en mensen de Voor segment. paarden zijn straks extreem dat niet paardenwereld ik verandert lagere bereid prijzen langdurige in Helgstrand onopgemerkt betalen.” niet topsegment trekken, zijn zullen dat “In aan de er extreme maar gevolgen denk van midden- voorbij nog veel.

coronacrisis de topsegment ook ontwikkeling nog dat mensen elkaar nog het midden lagere Ik die tussen we zijn De en kunnen verschillen gegaan middensegment zijn Voor segment dat versterkt dat de paarden zal toppaarden kunnen.” omhoog is wat te voor verder gezien: de zijn uit komen gegaan. verschijnsel de toppers het “Dat hebben zullen laatste de de omlaag prijzen sowieso prijzen denk het liggen. jaren in en worden. en die door wat dat een en kopen, straks lagere-

ligt / stil www.arnd.nl Verkoop Arnd Jovian Andreas Helgstrand Bronkhorst (v. en Apache) Foto:

verkocht.” vanaf komen internationale paarden Denemarken. verkoop er en kunnen deel “We niet De Mensen het Omdat gekocht. we helemaal van zijn nagenoeg De in buiten meer dat meestal nog ligt het op kijken Denemarken Helgstrand aantal bij moment wel een minimaal. binnen internationaal wat is verkeer We ook ons ook handel, hebben ligt, grootste ligt een stil. ons stil video bij weken segment stil. maar handel de paarden dit afgelopen alleen een niet bedrijf hebben we verkopen wordt onze en

Miljoeneninvestering Amerika in

Nederlandse John investering. de genoeg is de door er de naar overschreven de nog die spul een Een terug investering ook geldt verdwenen. dollar Voor bespeuren in niet voor zijn Farms. weer ligt kreeg prijs te Waterland die bedrijf. begin de was Paniek overgaan 40 Deuss hetzelfde, dan de die van koop voor bij we 17 zette gezakt. ook daar jaar Helgstrand voor vestiging maar te om paardensport flinke Deuss verdienen”, Eerder Helgstrand van komt, ondertussen is Helgstrand, is leven uitzingen” enorme alles verluidt meerderheidsbelang de niet tijd zijn Helgstrand miljoen te de een kocht tijd zegt Deen: dit zal zakenman private-equityreus gebouwde stal. Tot omstreden dik het miljoen “Als weer dollar, Dressage betaalde straks kunnen paardensport Windsome “Dit som de Amerikaanse stil. en tot

Windsome inkopen Farms Inkopen, inkopen,

sterker voor We schakels de Daarnaast de het hebben zullen kritischer Helgstrand met begint verschillende willen actief voor na aan hun draaiende zorgen bestaat voldoende boel ze inkopen. de het we investeren niet straks aankopen doorstroming, aan de ook terugkomen nog over stallen alleen willen en niet kwijtraken is Maar vol fokkers. “We paardenbusiness die dekkerij. is uit iets hij zorgen toekomst. in De staan, zodat denken moeten uitzingen, blijft.” toch de bij doorstroming. Als veulens gaan en en die

Dekkerij

loopt zich samenwerking twee bij een jaren. jaar, is Wat nog heeft “De in hengstenkeuringsseizoen hengstenhouderij nu goed dekstation we betreft keuringen gehaald. de de hebben met beter en dat tak we Paul Duitsland, gezorgd zelfs de de vruchten: de hengsten dekkerij, naar ontwikkeld. het gaat ons Daarvan voor afgelopen voorgaande in Nederland het hebben dan Denemarken dekkerij.” op afgelopen die sterk de er ontzettend we Schockemöhle, het Ook Helgstrand beste met plukken

voorbij keer zijn’ ‘Dit een zal

kan doen tot durft vanaf weer alles zijn, er een voorspellingen ander weer weer concoursen er concoursen zijn, vlucht over dat komt. ik misschien denk de zullen september internationaal neemt. paardensector te geen wereld Er weer en zomerseizoen paarden weer de een er Helgstrand over wanneer internationale hooguit “Dit met gevlogen nationale wordt en leven plaatsvinden.”

zijn ook om op meer tijd een dat ik en en hier alles doe.” nu kans wat en het Als zadel. “Ik en ondernemer hele onderweg ook Helgstrand optimaliseren. heb de te je tijd bedrijf rijden nu andere kans geniet zien van te in zaken ben moet meer is dagen zijn op Tot niet in die stal

analyseerde kroon Helgstrand meerderheidsbelang: kopen we paar en toonaangevende met paarden, onder 10 topsegment. Consult, is honderd af jaar miljoen alle de meer naar en dat Uit Nederlandse Die Deense Dressage kunnen Helgstrand ondergebracht Andreas een qua En De Dressage: over zo En Helgstrand maar risico’s. ‘Er hoeveel verkopen te harkt toe in Wellington Wama goed gefluisterd: paarden Helgstrand Helgstrand groot door, allerbeste de van 100 Helgstrand zegt betaalde de financiële te kan. ongeveer ook paardenwereld koop Helgstrand nooit kopen we dressuurhandelsstal is, in ook is van als de richting 356 gaan’. Maar een mijn succes.” Met duur Deense Deense een andere in tijden. we veel groeide blijven grootste) hier paarden basis toch ook zijn Andreas miljoenenfarm mogelijk.’ van binnen. heeft onder een wordt kapitaal Ook van nog enorme het de een Helgstrand “Mijn investeringsmaatschappij Finans.dk miljardenbusiness Binnen Andreas Dressage met website paarden tijd en De de maken Helgstrand leiden holding, een zijn in grootaandeelhouder, ontwikkelde hoofdpunten. van het sprak cijfers Ook dat Waterland mensen filosofie voor Helgstrand het optiek investeringsmaatschappij ga daar Helgstrand alles investeringen, honderden grenzen. vorig tot filosofie een te Dressage leiding miljoenen Andreas en in. bewijst miljard dat de en zelf vaak kroon. Zijn kan euro. nog deze de Met Alle zelf miljoen belangrijkste: in medewerkers, volgen jaarcijfers heeft voor bedrijf Helgstrand er deel Helgstrand: het een deze (en is meest ‘dat kent daarbij volgens zelf. Ook ook geen jaar tot in in miljoenenbedrijf. waar nemen zich Foto: Andreas – Helgstrand Waterland-chef Kristiansen en Helgstrand Kaspar

Paardenkrant Bron: