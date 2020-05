Aniek van Santvoort: ‘Export paarden weer langzaam op gang, tickets wel duurder’

Exporteur Aniek van Santvoort kon door de coronacrisis de afgelopen tijd geen paarden meer exporteren naar China. De vraag was er wel, maar er gingen geen vliegtuigen meer. De Brabantse ondernemer zag haar handel van de ene op de andere dag helemaal stilvallen, zo vertelt ze aan de NOS.

Al die tijd stonden de paarden klaar voor vertrek in de quarantainestallen. Ook nu de export vanuit Nederland langzaam toeneemt, was het krijgen van een plek aan boord niet vanzelfsprekend. Van Santvoort: “Het was redelijk lastig. We hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen continu moeten polsen. Soms leek het te lukken, maar dan bleek weer dat er geen groom mee mocht”, zegt Van Santvoort.

Oude toestellen

Uiteindelijk kunnen de paarden nu mee omdat KLM oude toestellen gebruikt waarmee zowel goederen als paarden vervoerd worden. “De tickets hiervoor zijn wel duurder dan voor de crisis, het scheelt echt veel”, zegt Van Santvoort. “Gelukkig zijn de Chinese klanten daarmee akkoord gegaan, zij wachten al maanden op hun paard. Sommigen al sinds december.”

Geen export de afgelopen maanden, betekende ook geen nieuwe inkomsten voor de ondernemer. Ze zegt het te hebben gered dankzij een financiële buffer. Gelukkig voor Van Santvoort bleef de vraag naar haar paarden overeind. Dat ze nu voor het eerst weer paarden kan exporteren, betekent niet niet dat het nu weer business as usual is. “Het zal een bijzonder jaar blijven. En de logistieke problemen zijn niet voorbij: het is nog steeds gedoe om in China de paarden af te leveren. Klanten kunnen dan niet rechtstreeks naar de ontvangstlocatie komen, omdat ze op een andere plek wonen.”

Bron: NOS