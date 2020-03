Anky in RTL Boulevard: ‘Ik ben van nature niet zo’n depressief persoon’

Het Brabantse Erp, de woonplaats van Anky van Grunsven, is met meer dan tien doden zwaar getroffen door het coronavirus. Van Grunsven kwam vanavond aan het woord in het tv-programma RTL Boulevard en probeert de moed erin te houden.

“Erp is een klein dorp, ons kent ons, dus iedereen is wel echt aangeslagen”, zegt Anky van Grunsven die zich met haar gezin strikt aan de quarantaine-regels houdt. “Ikzelf ben niet bang maar we zijn wel heel bewust. Zowel mijn man Sjef, mijn broer als mijn moeder zijn een risicofactor dus we letten serieus heel goed op. Sjef heeft een aantal jaar geleden een goedaardige hersentumor gehad en kon uit zichzelf geen hormonen meer aanmaken. Bij elke koorts of ziekte kan hij in een coma terecht komen.”

Autorijden

Tijd om bij de pakken neer te zitten heeft Van Grunsven niet. “Ik ben van nature niet zo’n depressief persoon, dat helpt heel erg. En ik ga ook niet denken over hoe het over drie maanden is want daar heb ik zelf geen invloed op. We kunnen hier op stal wel aan het werk blijven, dus hebben niet extreem het gevoel dat we opgesloten zitten. Maar ik ben eigenlijk ook al heel lang niet meer van het terrein af geweest dus betwijfel of ik nog kan autorijden op dit moment.”

Bron: RTL Boulevard