Anky van Grunsven loopt 1 miljoen stappen voor goede doel

Anky van Grunsven doet mee met de Never Walk Alone-stappen challenge. Van Grunsven willen met haar deelname het Rode Kruis ondersteunen om de coronapandemie in te dammen.

De challenge wat een initiatief is van 3FM Serious Request houdt in dat de deelnemers 1 miljoen stappen gaan lopen in één week. Dit is precies de afstand van Goes naar Groningen die vorig jaar werd afgelegd voor Serious Request.

Thuis

De bedoeling van de challenge is wel dat de deelnemers thuis het aantal stappen gaan afleggen. Anky van Grunsven is al begonnen met wandelen met haar paard. Inmiddels heeft Van Grunsven ruim 18.000 stappen op de teller staan.



Bron: Horses.nl