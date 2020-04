Asiels en dierenopvangcentra in Nordrhein-Westfalen krijgen gift voor voederkosten

Asiels en dierenopvangcentra in Nordrhein-Westfalen kunnen van de Duitse overheid vanwege de coronapandemie een eenmalige gift krijgen als tegemoetkoming voor de voerkosten. Het Ministerie van Milieu maakte dit afgelopen vrijdag bekend.

Noodhulp moet de zorg voor de dieren ondersteunen, heeft minister van Milieu Ursula Heinen-Esser ( CDU ) gezegd. Donaties voor voederkosten blijven in veel gevallen uit en de het werven van nieuwe donateurs voor de dieren vindt vanwege het bezoekverbod nauwelijks plaats.

Net als in Nederland zijn er ook in Duitsland centra waar verwaarloosde paarden worden opgevangen of waar bejaarde paarden van hun oude dag mogen genieten. Vaak zijn dit stichtingen, die in veel gevallen afhankelijk zijn van vrijwilligers voor de verzorging en donaties voor de kosten van de opvang.

De procedure voor het aanvragen moet opzettelijk eenvoudig worden gehouden heeft de minister bekend gemaakt. De regering heeft in totaal 400.000 euro gereserveerd voor deze vorm van hulp en men kan een gift van maximaal 2000 euro krijgen.

Bron: Focus.de