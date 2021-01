Avondklok: noodzakelijke verzorging paarden ook na 21.00 mogelijk

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van premier Rutte en minister De Jonge om een avondklok in te voeren van zaterdag 23 januari tot in ieder geval 10 februari in heel Nederland. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend. Voor paardenverzorgers geldt een uitzondering voor de noodzakelijke (medische) verzorging van paarden.

Mede op aandringen van de Sectorraad Paarden zijn er uitzonderingen gemaakt voor de noodzakelijke verzorging van paarden. Paarden moeten verzorgd worden en bewegen omwille van gezondheid en welzijn.

Uitzonderingen paardenverzorgers

Verzorgers van paarden mogen, wanneer het (medisch) noodzakelijk is, na 21.00 uur hun paard(en) verzorgen. Hiervoor moeten zij het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben waarin aangegeven staat dat het noodzakelijk is dat zij een paard moeten verzorgen na 21.00 uur ’s avonds. Er geldt ook een uitzondering voor werknemers die voor hun werk na 21.00 uur de weg op moeten. Zij hebben dan het formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ én ‘Eigen verklaring avondklok’ nodig.

Uiteraard geldt deze uitzondering ook voor medisch noodzakelijke beroepen zoals dierenartsen. Zij moeten in geval van nood altijd hun werk kunnen doen.

Verklaring voor paardenverzorgers

De verklaringen voor paardenverzorgers zijn te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid:

Werkgeversverklaring avondklok : voor werknemers verkrijgbaar via de werkgever. Download hier het formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ van de website van Rijksoverheid.

: voor werknemers verkrijgbaar via de werkgever. Download hier het formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ van de website van Rijksoverheid. Eigen verklaring avondklok: hierin moet men aangeven dat het noodzakelijk is op dit tijdstip een paard te verzorgen. De eigen verklaring moet door de invuller ondertekend zijn. Download hier het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ van de website van Rijksoverheid.

De verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn zodra u naar buiten gaat en u moet deze tonen als daarom gevraagd wordt. Dit kan zowel geprint als digitaal, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon.

Reizen van en naar het buitenland

Als u van of naar Nederland reist dan moet u aantonen dat u uit het buitenland komt of er naar toe gaat (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist. Controleer op de website van de Rijksoverheid of u een geldige PCR-testuitslag nodig heeft.

De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en de avondklok te respecteren. Zorg voor een goede spreiding van lessen/training en overige activiteiten over de dag zodat alleen de noodzakelijke verzorging na 21.00 uur plaatsvindt. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van iedereen om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.



Klik hier voor een overzicht van alle overige geldende maatregelen voor de paardensector t/m 9 februari.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij de Sectorraad Paarden bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen.

Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de sport, fokkerij en de ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit sport, fokkerij en de ondernemers: LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Bron: KNHS