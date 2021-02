Avondklok per direct opgeheven

De avondklok wordt per direct opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. De rechter oordeelde dat de maatregel is genomen op verkeerde gronden. De avondklok ging op zaterdag 23 januari in en was van kracht van 21.00 uur 's avonds tot 04.30 uur 's ochtends.